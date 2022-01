Leggende Pokemon Arceus si aggiorna con la day one patch, ecco cosa cambia

The Pokemon Company ha annunciato sui propri canali social giapponesi la disponibilità dell'aggiornamento 1.0.1 per Leggende Pokemon Arceus, il gioco si aggiorna quindi con la consueta day one patch, da oggi disponibile per il download.

I profili social occidentali del gioco non riportano ancora nulla a riguardo e la traduzione del changelog dal giapponese è piuttosto scarna, sappiamo che questo update si occupa di "risolvere alcuni problemi per rendere il gioco più confortevole da giocare" ma a parte questo non ci sono altri dettagli sulle effettive migliorie apportate dall'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokemon Arceus.

Non sono previsti in ogni caso nuovi contenuti con la day one patch e l'update si limita come detto alla correzione di bug e problemi con l'obiettivo di rendere il gioco più stabile e piacevole da giocare. Il nuovo gioco dei Pokemon esce il 28 gennaio su Nintendo Switch, i primi voti sembrano essere positivi e anche la recensione di Leggende Pokemon Arceus di Cydonia testimonia la volontà di Game Freak di portare aria nuova alla sua storica serie, al netto di un comparto tecnico al di sotto delle aspettative.

A questo proposito, Digital Foundry lancia una provocazione paragonando la grafica di Leggende Pokemon Arceus a quella di un gioco del 1999.