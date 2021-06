Leggende Pokémon Arceus: aperti i preordini su Amazon

Leggende Pokémon: Arceus è il nuovo capitolo della famosissima serie in arrivo il 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è da oggi preordinabile su Amazon, vediamo assieme il prezzo.

Il titolo è preordinabile a 59,99 euro con la solita garanzia del prezzo minimo garantito, se il prezzo dovesse diminuire prima della data di spedizione, Amazon in automatico addebiterà il prezzo più basso che questo ha ottenuto dalla data dell'ordine a quella di invio. Quindi senza fare nulla, Amazon vi permetterà di risparmiare, in caso cambiaste idea, la cancellazione del preordine è estremamente facile e può essere gestita in autonomia.

Clicca qui per preordinare Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch al prezzo minimo garantito

Ci saranno delle novità relative al gameplay: per catturare i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus, sarà necessario prima osservarli per studiarne il comportamento per poi avvicinarsi di soppiatto, prendere la mira con la Poké Ball e lanciarla. Ovviamente saranno ancora presenti le meccaniche classiche della serie, che ci permetteranno di far lottare i Pokémon della nostra squadra con i Pokémon selvatici che vogliamo catturare.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo in occasione dell'E3, come per esempio Shin Megami Tensei 5 a 59,99 euro con uscita il 12 novembre, WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.