Leggende Pokemon Arceus? Arriva l'analisi di DF, la patch 1.0.2 risolve il bug di Cherrim

Digital Foundry ha analizzato attentamente il comparto tecnico di Leggende Pokemon Arceus per scoprire come gira il gioco su Nintendo Switch. Nel frattempo vi segnaliamo anche l'arrivo della patch 1.0.2 ora disponibile per il download.

Come gira Leggende Pokemon Arceus? Il gioco utilizza una risoluzione dinamica variabile tra 900p e 1080p in modalità Dock e 720p in modalità portatile, in entrambi i casi non ci sono particolari differenze grafiche, da segnalare l'assenza di un filtro anti-aliasing e di filtri per le texture meno definiti giocando in mobilità.

Stando ai test di Digital Foundry, Leggende Pokemon Arceus gira a 30fps stabili, con solo qualche sporadico calo in modalità Dock solamente nelle situazioni più concitate. Non mancano purtroppo bug, effetti pop-up, problemi con le texture e glitch che secondo la testata fanno sembrare Leggende Pokemon Arceus un gioco del 1999, chiaramente una provocazione per evidenziare un comparto tecnico comunque al di sotto delle aspettative.

L'analisi di Digital Foundry tuttavia non tiene conto delle migliorie apportate dalla patch 1.0.2 pubblicata nella notte, questo aggiornamento risolve una serie di problemi minori, migliora alcuni aspetti della localizzazione e risolve il bug di Cherrim in Leggende Pokemon Arceus, un glitch rende impossibile catturare il Pokemon quando questo passa alla Forma Splendente in battaglia, questo problema è stato ora risolto e dunque vi consigliamo di scaricare il nuovo update appena possibile.