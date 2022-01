Leggende Pokémon Arceus sta per arrivare: disponibile il preload, ecco quanto pesa

L'uscita di Leggende Pokémon Arceus è sempre più vicina: a partire dal prossimo 28 gennaio 2022 i fan dell'iconica serie Game Freak potranno vivere su Nintendo Switch una nuova avventura che promette di offrire meccaniche di gioco inedite rispetto al passato, ambientata nell'antica regione di Hisui.

Mancando solo pochi giorni al debutto sulla console ibrida Nintendo, per velocizzare i tempi gli sviluppatori hanno messo a disposizione il preload del gioco: gli utenti che andranno di versione digitali possono quindi già acquistare e scaricare il nuovo titolo a tema Pokémon, pur dovendo comunque aspettare la data d'uscita ufficiale per godersi una selvaggia avventura in un mondo sconfinato e pieno di mostri tascabili da catturare. Il peso del preload si aggira sui 6GB.

Inoltre, tutti coloro che scaricheranno il gioco dal Nintendo eShop prima di marzo 2022 riceveranno come bonus ben 30 Peso Ball, sfere molto utili ed efficaci per catturare Pokémon di grossa stazza con meno fatica. Ad uscita così vicina bisogna adesso prestare attenzione alle informazioni che già si possono trovare in rete sui contenuti dell'opera Nintendo: l'intero Pokédex di Leggende Pokémon Arceus è stato leakato, pertanto il rischio di ricevere anticipazioni premature è dietro l'angolo.

Nel frattempo, il nostro ultimo speciale su Leggende Pokémon Arceus vi aiuterà ad ingannare più facilmente l'attesa, illustrandovi le particolarità di questo percorso inedito del franchise che potrebbe attirare l'attenzione sia dei neofiti che dei fan di lunga data.