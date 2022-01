Leggende Pokémon Arceus in arrivo: avventura e mistero nei nuovi trailer

Tra i nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo a gennaio 2022, spicca indubbiamente l'esordio di Leggende Pokémon: Arceus, nuovo capitolo della celebre saga Game Freak.

L'avventura, come ormai noto, condurrà i giocatori in una dimensione temporale inedita, per un viaggio attraverso la regione di Hisui. Quest'ultima altri non è che la regione di Sinnoh di un remoto passato, le cui fattezze rievocano le atmosfere dell'antico Giappone Feudale. All'ombra del Monte Corona, i giocatori potranno scoprire un mondo Pokémon completamente nuovo, nel quale cambiamo completamente le regole e gli obiettivi tipici della serie.

In Leggende Pokémon: Arceus, niente Lega Pokémon da conquistare, ma, al suo posto, avremo invece l'obiettivo di creare il primo Pokédex della regione. Viaggiando tra lande erbose, panorami autunnali e cime innevate, si potranno scoprire creature inedite e varianti regionali di Pokémon già noti. Sullo sfondo, il mistero che ci circonda la leggendaria figura di Arceus, il Pokémon che si racconta abbia creato il mondo intero.



Per preparare gli Allenatori provetti e i neofiti della serie a ciò che li attende in Leggende Pokémon: Arceus, Nintendo e Game Freak hanno reso disponibile una serie di nuovi trailer dedicati all'esclusiva Nintendo Switch. Pubblicati in lingua giapponese, trovate i video in apertura e in calce a questa news.