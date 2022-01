Leggende Pokémon Arceus: le attività di Hisui nel nuovo gameplay esteso in italiano

Non paghi del viaggio nel passato di Leggende Pokemon Arceus offertoci nei giorni scorsi con le ultime immagini dell'esclusiva Switch, i ragazzi di Game Freak pubblicano un nuovo video che illustra le numerose attività da svolgere una volta giunti nella regione di Hisui.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci aiuta così a dipingere il ricco quadro di missioni, compiti secondari, attività libere e sfide da affrontare facendo la spola tra l'Hub centrale e le diverse zone in cui si suddividerà la mappa di Hisui.

L'incarico affidato a Allenatore in erba che si recherà nella Sinnoh del passato, d'altronde, non sarà semplice: ciascun giocatore dovrà infatti contribuire al completamento del primissimo Pokedex di questa misteriosa e antica regione, fornendo così agli studiosi del proprio team tutte le informazioni necessarie per comprendere l'evoluzione dei Pokemon selvatici.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che l'uscita di Leggende Pokemon Arceus è prevista per il sempre più prossimo 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch. Se invece siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra anteprima di Leggende Pokemon Arceus a cura di Cydonia.