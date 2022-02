Leggende Pokemon Arceus batte tutti in Giappone: altre 359.000 copie vendute

Leggende Pokemon Arceus continua a vendere molto bene in Giappone, il gioco di Game Freak è stato il titolo più venduto della scorsa settimana con 359.064 copie distribuite sul mercato retail, per un totale che ad oggi sfiora quota 1,783,721 copie.

Dying Light 2 è la nuova uscita più venduta con 24.000 copie per PS4 e 12.000 copie per PS5 per un totale di 37,051 unità distribuite.

[NSW] Leggende Pokemon Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 359,064 (1,783,721)

[PS4] Dying Light 2 Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 24,160

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 17,503 (850,695)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,908 (4,414,111)

[NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 13,448 (4,753,245)

[PS5] Dying Light 2 Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 12,891

[NSW] Pokemon Diamante e Perla (The Pokemon Company, 11/19/21) – 11,661 (2,494,763)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,090 (2,505,168)

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8,586 (7,175,552)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,286 (3,067,125)

Sul fronte hardware nessuna sorpresa con le console della famiglia Switch a quota 88.000 unità e PS5 a quota 16.000 pezzi venduti, le piattaforme della famiglia Xbox raggiungono le 5.990 unità mentre PS4 ha venduto solamente otto pezzi.

Nintendo Switch OLED – 43,051 (1,120,339)

Switch – 29,913 (17,957,209)

Switch Lite – 19,488 (4,549,842)

PlayStation 5 – 15,100 (1,143,690)

Xbox Series X – 3,071 (80,054)

Xbox Series S – 2,919 (61,970)

PlayStation 5 Digital Edition – 1,788 (210,536)

New 2DS e 2DS XL – 264 (1,181,570)

PlayStation 4 – 8 (7,819,310)

Cosa ne pensate di questi numeri? Quale sarà il prossimo gioco capace di spodestare Leggende Pokemon Arceus in Giappone?