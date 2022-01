Leggende Pokemon Arceus brilla su Switch: il gameplay secondo Cydonia

Cydonia commenta il gameplay esteso di Leggende Pokemon Arceus in italiano, l'attesissima avventura targata Game Freak prevista al lancio solo ed esclusivamente su Nintendo Switch dal 28 gennaio 2022.

La nuova iterazione dell'iconica avventura di The Pokemon Company ci porterà a esplorare la Sinnoh del passato per contribuire alle attività di ricerca legate alla creazione del primissimo Pokedex della regione.

L'ecosistema di gameplay su cui gli sviluppatori giapponesi hanno costruito la loro prossima epopea interattiva si smarcherà dalle soluzioni ludiche dei titoli precedenti, concretizzando così una visione che passerà, ad esempio, per la riformulazione delle missioni chiave in Incarichi e Richieste. Facendo la spola tra il Villaggio Giubilo e le aree che imperlano Hisui, ogni Allenatore potrà trasformarsi in un vero e proprio ricercatore sul campo e vivere quelle che, a giudicare dalle scene ingame mostrate fino ad oggi da Game Freak, saranno delle storie autoconclusive intrecciate alla trama principale.

Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere lo speciale sul gameplay di Leggende Pokemon Arceus commentato da Cydonia, dove potete trovare tanti spunti di riflessione sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che ci attende dal 28 gennaio su Nintendo Switch.