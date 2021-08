Leggende Pokémon Arceus, a caccia di Pokémon nel Giappone Feudale: sarà una rivoluzione?

In occasione del recente Pokémon Presents, il team di Game Freak ha offerto una vasta rassegna di nuove informazioni sull'attesa svolta promessa per la saga dei Pocket Monster.

Il ricchissimo nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus ha in particolare consentito di mettere a fuoco quelle che saranno le caratteristiche di gameplay essenziali della produzione. Con un open world strutturato in differenti aree geografiche e la possibilità di cavalcare imponenti creature selvatiche, il titolo Game Freak propone diverse novità per la serie. Anche il combat system sarà protagonista di importanti svolte, con Leggende Pokémon: Arceus che abbandonerà il sistema di combattimento puramente a turni tipico della storia della saga.

All'appello, ovviamente, non mancheranno nemmeno Pokémon completamente inediti, con l'esclusiva Nintendo che sarà ambientata nella Regione di Hisui. Quest'ultima, una sorta di Giappone di stampo feudale, rappresenta il remoto passato della Regione di Sinnoh. Qui, i giocatori dismetteranno i panni di Allenatori, per cimentarsi in una importante impresa: la realizzazione del primo Pokédex dell'area.

Tutti questi elementi sapranno rappresentare una vera e propria rivoluzione per la saga di Game Freak? Per scoprirlo, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata a Leggende Pokémon: Arceus, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 28 gennaio 2022. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!