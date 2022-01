Leggende Pokémon Arceus: chi è Arceus?

Leggende Pokémon Arceus promette di rivelarsi uno degli episodi più atipici ed ambiziosi dell'iconica serie Nintendo, e c'è grande curiosità di scoprire cosa ha preparato Game Freak ai suoi fan. Molti si chiedono in particolare quale sarà il ruolo di Arceus, essendo la creatura che dà il nome al gioco.

Chi è dunque Arceus? Si tratta di un Pokémon introdotto originariamente nei giochi di quarta generazione (Pokémon Diamante, Perla e Platino per Nintendo DS), nonché la creature numero 493 del Pokédex Nazionale (e quindi l'ultima della Gen IV). Nella mitologia di Pokémon, Arceus viene considerato un essere divino che ha possibilmente dato origine all'intero universo. A questo essere leggendario viene attribuita la nascita della regione di Sinnoh, scenario di Diamante e Perla nonché nome moderno della regione di Hisui dove sarà ambientato il titolo in arrivo su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.

Le descrizioni Pokédex attribuite alla creatura, e cambiate nel corso dei vari episodi della serie, sottolineano ulteriormente la sua misteriosa origine divina: si pensi a quanto riportato in Diamante, dove si dice abbia plasmato l'universo con le sue mille braccia, oppure in Perla, dove pare sia nato ancora prima dell'esistenza dello stesso universo. Altre descrizioni parlano di Arceus come di un essere nato da un uovo ed abbia quindi creato tutto ciò che riguarda il mondo.

