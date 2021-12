Leggende Pokemon Arceus: Christina Aguilera e figlia lo hanno giocato in anticipo

L'ultimo spot su Nintendo Switch girato da Christina Aguilera ha offerto alla celebre cantante e alla sua famiglia l'opportunità unica di accedere a una versione preliminare di Leggende Pokemon Arceus e, quindi, di poter giocare per diverse ore all'avventura di Game Freak in uscita a fine gennaio 2022.

La protagonista dell'ultima campagna promozionale lanciata da Nintendo (insieme a Jessica Alba e a Neil Patrick Harris) ha così potuto coronare il sogno di sua figlia, una grande fan di Pokemon che attendeva con impazienza di immergersi nelle atmosfere di Leggende Pokemon Arceus.

Nel corso di un'intervista concessa a Elle.com, l'attrice e cantante americana ha rivelato di aver esaudito il desiderio di sua figlia nella giornata trascorsa sul set per le riprese, appunto, dell'ultima pubblicità di Switch: "Tra una scena e l'altra, mia figlia si è letteralmente innamorata di questo nuovo gioco. Abbiamo provato in anteprima Leggende Pokemon Arceus e devo dire che è davvero un bel gioco, ha una grafica accattivante e una splendida ambientazione da esplorare. Mia figlia l'ha adorato così tanto che rimandava sempre il mio tuno per giocarlo! Trovo sia un modo fantastico per connetterti con la tua famiglia".

Christina Aguilera ha poi sottolineato il suo amore per i videogiochi Nintendo spiegando come "giocavo al NES con Mario e Donkey Kong. Per me questo spot è stato un po' come tornare bambina ed è bello sapere che ci sono ancora delle console Nintendo in commercio. A casa ho un sacco di loro giochi arcade, quindi sì, non nascondo di essere una fan sfegatata di Nintendo!".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Leggende Pokemon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.