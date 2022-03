Leggende Pokemon Arceus: nuovi codici per Ultra Ball e Caramelle Rare gratis a marzo

A marzo si rinnovano i codici di Leggende Pokemon Arceus che vi permetteranno di ottenere una serie di doni e regali come Ultra Ball, Jet Ball e altri bonus utili a costo zero. Ecco i nuovi codici validi fino al 31 marzo 2022.

Sono due i codici disponibili questo mese per Leggende Pokemon Arceus, tra i bonus in regalo citiamo scorte di Ultra Ball, Gigaton Ball e Jet Ball oltre a ciottoli, caramelle rare e pezzi stella. I bonus saranno vostri per sempre, ricordatevi che i codici scadranno a fine marzo.

Leggende Pokemon Arceus nuovi codici

THX4Y0URHELP - cinque ciottoli di grana, cinque caramelle rare e cinque pezzi stella

ARCEUSADVENTURE - 30 Ultra Ball, 30 Gigaton Ball e 30 Jet Ball

Come usare i codici Pokemon

Avviare Leggende Pokémon Arceus

Premere il pulsante Su per aprire il menu, scorrere con ZL o ZR fino alla voce Funzioni di comunicazione e selezionare Dono Segreto

Selezionare Tramite codice seriale o password

Inserite i codici che trovate qui sopra

Attendere mentre avviene il trasferimento del dono

Salvate il gioco

Fino al 4 aprile inoltre GameStop regala i codici per Growlithe di Hisui e 20 Piuma Ball, non è necessario alcun acquisto, vi basterà compilare il modulo sul sito per ricevere il codice al vostro indirizzo email.