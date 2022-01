Leggende Pokémon Arceus: come cambiare aspetto al personaggio

In Leggende Pokémon Arceus non manca la possibilità di personalizzare il proprio allenatore di Pokémon, cambiandogli look per quanto riguarda non solo il bestiario, ma anche il taglio di capelli sfoggiato. Ecco dove recarsi e come fare per dare un aspetto originale al nostro personaggio.

Cambiare vestiti

Modificare il vestiario del protagonista è semplicissimo: basta semplicemente recarsi al negozio di vestiti presente nel Villaggio Giubilio, una delle mete principali dell'avventura raggiungibile già dalle primissime fasi della storia. Qui troveremo diversi capi d'abbigliamento pronti per essere acquistati, tra maglie, pantaloni, scarpe, completi interi ed anche kimono. Non mancano nemmeno cappelli e maschere, lasciando quindi al giocatore totale libertà di personalizzazione. Ovviamente è bene ricordare che l'outfit ha un impatto unicamente estetico e non influisce in alcun modo sul gameplay effettivo.

Cambiare taglio di capelli

Anche rinnovare la proprio capigliatura è altrettanto semplice: sempre nel Villaggio Giubilio è infatti possibile trovare il barbiere, pronto a dare un profondo rinnovo al nostro look. Potremo non solo scegliere una diversa acconciatura, ma anche impostare colori alternativi per i capelli del nostro personaggio, attraverso una discreta varietà di opzioni sia per un allenatore maschile che per una femminile. Si potranno effettuare tali modifiche in qualunque momento e più volte nel corso della partita, a seconda delle esigenze ed i gusti dei singoli giocatori.

Ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus si aggiorna con la day one patch che apporta una serie di migliorie volte a rendere più fluido e stabile il gioco. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus scritta da Cydonia.