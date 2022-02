Leggende Pokémon Arceus: come catturare Arceus

Arceus non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei Pokémon Leggendari più iconici della serie, considerato il creatore di tutto l'universo dei mostri tascabili. Ed ovviamente non può mancare in un titolo che porta il suo nome, come Leggende Pokémon Arceus. Ma come catturarlo? Preparatevi, la sfida sarà molto lunga ed impegnativa.

Come catturare Arceus

Trovare il Pokémon Primevo all'interno della nuova avventura per Nintendo Switch non sarà una passegguata: prima di incontrare Arceus sarà necessario non solo completare l'avventura principale, ma anche aver completato il Pokédex con tutte e 240 le creature che popolano la regione di Hisui. In quest'ultimo caso, però, fortunatamente basta soltanto aver incontrato tutti i Pokémon, senza quindi l'obbligo di averli catturati o fatti evolvere a tutti gli effetti.

Soddisfatti questi due requisiti, recatevi dal Professor Laven che, dopo essersi congratulato con voi per aver completato il Pokedex, vi suggerirà di raggiungere il Tempio di Sinnoh, già scoperto nelle precedenti missioni della storia. Una volta giunti sul posto, salite sulla piattaforma in cima al tempio e suonate il Flauto Celestica ottenuto in precedenza durante il gioco. Dopo un filmato vi ritroverete al cospetto di Arceus in persona, dando il via a un duro combattimento che andrà avanti per quattro fasi diverse. Ma una volta sconfitto, Arceus diverrà ufficialmente parte della vostra squadra, e la grande sfida conclusiva dell'avventura sarà finalmente compiuta.

