Leggende Pokémon Arceus: come catturare Chimchar, Turtwig e Piplup

Chimchar, Turtwig e Piplup sono gli starter della Regione di Sinnoh in Pokémon Diamante, Perla e Platino. Questi tre mostri sono stati sostituiti in Leggende Pokémon Arceus daRowlet, Cyndaquil e Oshawott. Tuttavia, è ancora possibile catturare il trio originale: ecco come fare.

Dove trovare Chimchar in Leggende Pokémon Arceus

Il mostro di tipo fuoco è lo starter di Sinnoh più facile da trovare, essendo legato all'incarico numero 20 di Paira, del Villaggio Giubilo. Spostatevi alle Lande Ossidiana durante la notte e seguite l'indicatore della missione che punterà verso uno specifico albero: interagiteci e comincerà una battaglia con Chimchar, dove avrete la possibilità di catturarlo.

Come catturare Piplup

Il Pokémon d'acqua si trova a Costa Oltremare, più precisamente nella parte centrale della mappa, nel punto di Spiaggia Ondisola. Per arrivarci dovrete aver sbloccato Basculegion, e quindi l'esplorazione acquatica. Giunti all'obiettivo, vedrete Piplup muoversi vicino all'acqua: come al solito, sfruttate lo stealth per tentare di acchiappare il Pokémon.

Come catturare Turtwig

Il Pokémon d'erba si trova nell'Acquitrino Vermiglio. Il luogo dove catturare Turtwig è a sud-est della mappa, a destra del Ring Ursino e sotto Piana del Frullo. Il punto più rapido per arrivarci è l'insediamento del Team Diamante, situato al centro di questo territorio. Troverete Turtwig vicino ad uno stagno a tutte le ore del giorno; preparate le Pokéball e usate la furtività per avvicinarvi di soppiatto e fare vostro anche l'ultimo degli starter originali.

