Leggende Pokémon Arceus: come catturare Darkrai, ecco dove si trova

Per mantenere vivo l’interesse della community in vista del 28 gennaio 2022, il team di Game Freak ha già annunciato una serie di bonus riscattabili in Leggende Pokémon Arceus. Tra questi, per chiunque avrà sulla propria Nintendo Switch un salvataggio di Diamante Lucente o Perla Splendente, la possibilità di catturare il raro e potente Darkrai.

Per ottenere il misterioso esemplare Neropesto in Leggende Pokémon: Arceus, i giocatori dovranno prima di tutto aver concluso la trama principale. Superati i titoli di coda, infatti, Darkrai farà la sua comparsa all’interno del mondo di gioco (a tal proposito, sapete dove sarà ambientato Leggende Pokémon Arceus?) insieme a una missione secondaria studiata apposta per lui. Ma che cosa dovrete fare per avere una chance di prendere questo mostro di tipo Buio introdotto in quarta generazione?



La risposta è molto semplice: dopo aver fatto ritorno al Villaggio Giubilo, HUB centrale attorno a cui ruoterà l’intera avventura, non dovrete far altro che interagire con l’NPC che si occuperà delle spedizioni di ricerca. Malgrado sia troppo presto per darvi consigli riguardo alle modalità di cattura, accettare il nuovo compito farà sì che possiate vedere la zona in cui si troverà il bersaglio, così da tentare il colpaccio dopo averne seguite le tracce.