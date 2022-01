Leggende Pokémon Arceus: come catturare Giratina

La regione di Hisui, nella quale è ambientato Leggende Pokémon: Arceus, ospita luoghi nascosti e ricchi di segreti. Tra questi esistono anche le dimore di antiche creature quali il leggendario Pokémon Giratina, che può essere incontrato soltanto dai giocatori che hanno soddisfatto alcuni requisiti.

Prima di poter catturare il tipo Spettro/Drago, dovrete aver concluso la trama principale del gioco completando la missione numero 26. Solo allora il professor Laven vi proporrà di dare la caccia al cosiddetto abitatore del Mondo Distorto, chiedendovi di recarvi alle Cobalt Coastlands a bordo del vostro fidato Braviary di Hisui. Raggiunta la zona in questione, non dovrete far altro che scalare la montagna situata nell’angolo nord-occidentale della mappa, dove troverete una grotta circondata da una sorgente d’acqua. Lo scontro avrà inizio non appena sarete entrati, pertanto vi consigliamo di non farvi cogliere alla sprovvista. Ecco qualche dritta per affrontare questa sfida:

Portate con voi abbastanza Ultra Ball

Date priorità al mantenervi in salute

Sfruttate le debolezze di Giratina. Mosse di tipo Buio, Spettro, Ghiaccio, Folletto oppure Drago lo sfiancheranno rapidamente

