Leggende Pokémon Arceus: come catturare Magnemite

La regione di Hisui che fa da sfondo a Leggende Pokémon Arceus ospita ben 242 specie di Pokémon differenti, alcune delle quali possono essere incontrate esclusivamente in luoghi specifici dell’ultima avventura creata da Game Freak. Uno di questi è il doppio tipo Elettro/Acciaio Magnemite, che si mostra solamente in condizioni particolari: ecco quali.

Nell’ultima iterazione della serie in forza a Nintendo, il Pokémon Calamita tende a mostrarsi nell’area chiamata Costa Oltremare, a patto però che si stia verificando una distorsione spazio-temporale. Nonostante appaiano all’improvviso, questi strani fenomeni vengono puntualmente segnalati sulla mappa, così da risultare facilmente rintracciabili. Una volta entrati in queste cupole intrise di energia e destinate a scomparire in tempi piuttosto brevi, i giocatori potranno quindi fare incetta di mostri rari (proprio come Magnemite) e oggetti preziosi quali Frammenti o Pietre evolutive. Per concludere, vi ricordiamo che la formazione di queste singolarità può essere indotta in qualunque zona, catturando la maggior parte dei Pokémon selvatici nei dintorni.

