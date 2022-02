Leggende Pokémon Arceus: come catturare Palkia e Dialga

Palkia e Dialga sono i Pokémon leggendari di Sinnoh in Diamante e Perla. In Leggende Pokémon Arceus i mostri dello Spazio e del Tempo tornano per essere catturati e trasformati in una versione inedita: ecco come fare.

Per affrontare queste creature dovrete avanzare di molto nella storia, arrivando alle battute conclusive dell'avventura. Inizialmente potrete catturarne solamente uno a seconda delle scelta effettuata nella Missione 13: il Clan Diamante vi farà ottenere Dialga, mentre il Clan Perla Palkia, durante la Missione 17. Fatta vostra una delle due divinità, avanzate fino alla missione 18 e tornate al Tempio di Sinnoh: qui avrete la possibilità di catturare il Pokémon mancante.

Come ottenere le forme originali di Dialga e Palkia

In Leggende Pokémon Arceus è possibile acquisire delle particolari versioni di questi mostri leggendari, chiamate forme originali. E' possibile trasformare Dialga e Palkia tramite degli oggetti speciali che potrete ottenere dopo aver battuto in combattimento Damon e Perula, i leader dei rispettivi clan. I loro incontri si sbloccano dopo aver completato la Missione 19: trovate Damon nel percorso che dall'accampamento del clan va verso il Lago Valore, mentre è possibile incontrare Perula direttamente nell'insediamento Perla. L'ultimo passo è dare gli oggetti ai due Pokémon per vederli cambiare aspetto ed assumere così la loro forma originaria.

