Leggende Pokémon Arceus: come catturare Regigigas

Essendo ambientato in una versione antica di Sinnoh, Leggende Pokémon Arceus ripropone diversi Pokémon incontrati in Diamante e Perla e relativi remake, comprese le creature leggendarie. Tra queste troviamo anche l'imponente Regigigas: ecco come fare per trovarlo e catturarlo.

Leggende Pokemon Arceus: come catturare Regigigas

Anzitutto è bene sottolineare che Regigigas può essere trovato solo dopo aver completato l'avventura principale, dato che la sua missione è un contenuto del post-game. Inoltre, per incontrare il Pokémon Colossale è indispensabile aver già catturato Heatran nel corso della Missione 22. Soddisfatti questi due requisiti, sarà possibile prepararsi allo scontro con il titano nel corso della Missione 24.

Dopo aver catturato Heatran, raggiungere le Isole Alabastro e da lì recatevi al Campo Diamante. Usate quindi il vostro Braviary di Hisui per volare fino al Tempio di Punta Neve, a nord del campo; dovrete poi sfruttare le capacità di Sneasler per arrampicarvi fino in cima alla montagna dove è situato il tempio. Una volta dentro, fatevi strada fino al primo piano e poi recatevi a destra per trovare delle scale che scendono. Incontrerete poi il leader del Clan Diamante, Adaman, davanti a un'enorme porta di metallo: per poterla aprite dovrete essere in possesso delle Piastre di Ghiaccio, d'Acciaio e di Roccia, sbloccandola e consentendoci finalmente di incontrare il colossale titano. Non resta quindi che affrontarlo in combattimento (essendo di tipo Normale, Regigigas risulterà molto debole contro le mosse di tipo Lotta), indebolirlo al punto giusto e infine catturarlo.

