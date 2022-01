Leggende Pokémon Arceus: come cavalcare i Pokémon di Hisui

Leggende Pokémon ArceusNintendo Switch dal 28 gennaio 2022. Le mappe aperte di Arceus permettono la traversata con diversi Pokémon particolarmente utili per velocizzare il viaggio. Ecco come cavalcarli per esplorare la terra, le acque e i cieli di Hisui, versione antica della regione di Sinnoh.

I Pokémon cavalcabili nell'ultimo titolo Game Freak (a tal riguardo, potete leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus) sono tre, e tutti con una caratteristica differente per aiutare l'allenatore a superare qualunque tipo di ostacoli. Wyrdeer, il Pokémon Grancorno, aiuterà i giocatori a muoversi sulla terra, semplificando l'esplorazione e il raggiungimento di determinate aree. Basculegion, invece, sarà il mostro utile a navigare le acque della ragione e, infine, il Braviary di Hisui solcherà i cieli portando con sé il protagonista.



I tre Pokémon si sbloccano durante lo svolgimento della storia principale. Dopo aver sconfitto specifici Capitani, questi vi riveleranno una speciale melodia da suonare con il Flauto Celestica, un oggetto che otterrete avanzando nella trama, utilizzando il tasto "+" del joycon e selezionando, quando possibile, il mostro da cui desiderate farvi accompagnare. Sempre a proposito della nuova tappa della saga, ecco tutti i cambiamenti con la day one patch di Leggende Pokémon Arceus, che apporta alcune migliorie in grado di rendere più stabile e godibile il gioco.