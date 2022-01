Leggende Pokemon Arceus: come si completa il Pokedex, si possono trasferire i Pokemon?

La regione di Hisui è ormai pronta per essere esplorata. Leggende Pokémon: Arceus, infatti, uscirà il prossimo 28 gennaio su Nintendo Switch. L'ultimo capitolo di Pokémon si prepara a rivoluzionare la formula classica del brand, proponendo mappe aperte e combattimenti senza soluzioni di continuità: ma è possibile trasferire Pokémon da altri giochi?

In Leggende Pokémon Arceus sarà possibile scambiare mostri tascabili con altri utenti in possesso del gioco tramite un'apposita struttura situata nel Villaggio Giubilo. Il caricamento dei Pokémon da altri titoli, tuttavia, non sarà possibile. In realtà le informazioni in nostro possesso sono poche, e Nintendo si è limitata a confermare che non si potranno trasferire mostri da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in Leggende Pokémon: Arceus (a tal riguardo, ci saranno palestre in Leggende Pokémon Arceus?).



Questa operazione è solitamente affidata al servizio Pokémon Home che, comunque, sarà supportato dall'ultima opera targata Game Freak, anche se non è ancora del tutto chiaro cosa si potrà fare. Pokémon Home riceverà un aggiornamento nel corso del 2022 per legarsi ai nuovi giochi, e non sarà quindi disponibile al lancio previsto per la fine del mese. In attesa di saperne di più, e a proposito del titolo in uscita, ecco come catturare Darkrai e Shaymin in Leggende Pokémon Arceus.