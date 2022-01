Leggende Pokémon Arceus: come espandere l'inventario

Il nuovo Leggende Pokémon: Arceus presenta alcune meccaniche totalmente inedite per la serie a cui appartiene, come quella di potersi riposare all’aperto sfruttando i Campi Base sparsi per Hisui. In queste zone sicure è anche possibile creare oggetti, ma esiste un metodo per espandere il Borsello così da trasportare più materiali per il crafting?

Per incrementare gli slot dell’inventario dovrete prima di tutto aver sbloccato la possibilità di cavalcare Wyrdeer (ecco come cavalcare i Pokémon in Leggende Pokémon Arceus). Solo a quel punto – dopo essere tornati a Villaggio Giubilo e aver accettato una nuova quest – verrete avvicinati dall’NPC chiamato Bagin, che si offrirà di aiutarvi in cambio di denaro. Nello specifico, ecco quali somme dovrete pagare per migliorare i vostri Borselli.

1º slot extra : 100 ₽

: 100 ₽ 2º slot extra : 200 ₽

: 200 ₽ 3º slot extra : 300 ₽

: 300 ₽ 4º slot extra : 400 ₽

: 400 ₽ 5º slot extra : 500 ₽

: 500 ₽ 6º slot extra : 1000 ₽

: 1000 ₽ 7º slot extra : 1500 ₽

: 1500 ₽ 8º slot extra : 2000 ₽

: 2000 ₽ 9º slot extra : 2500 ₽

: 2500 ₽ 10º slot extra : 3000 ₽

: 3000 ₽ 11º slot extra : 4000 ₽

: 4000 ₽ 12º slot extra : 5000 ₽

: 5000 ₽ 13º slot extra : 6000 ₽

: 6000 ₽ 14º slot extra : 7000 ₽

: 7000 ₽ 15º slot extra : 8000 ₽

: 8000 ₽ 16º slot extra : 9000 ₽

: 9000 ₽ 17º slot extra : 10.000 ₽

: 10.000 ₽ 18º slot extra : 12.000 ₽

: 12.000 ₽ 19º slot extra : 14.000 ₽

: 14.000 ₽ 20º slot extra : 16.000 ₽

: 16.000 ₽ 21º slot extra : 18.000 ₽

: 18.000 ₽ 22º slot extra : 20.000 ₽

: 20.000 ₽ 23º slot extra : 23.000 ₽

: 23.000 ₽ 24º slot extra : 26.000 ₽

: 26.000 ₽ 25º slot extra : 30.000 ₽

: 30.000 ₽ 26º slot extra : 40.000 ₽

: 40.000 ₽ 27º slot extra : 50.000 ₽

: 50.000 ₽ 28º slot extra : 60.000 ₽

: 60.000 ₽ 29º slot extra : 80.000 ₽

: 80.000 ₽ 30º slot extra : 100.000 ₽

: 100.000 ₽ 31º slot extra : 150.000 ₽

: 150.000 ₽ 32º slot extra : 200.000 ₽

: 200.000 ₽ 33º slot extra : 400.000 ₽

: 400.000 ₽ 34º slot extra : 500.000 ₽

: 500.000 ₽ 35º slot extra : 600.000 ₽

: 600.000 ₽ 36º slot extra : 800.000 ₽

: 800.000 ₽ 37º slot extra: 1.000.000 ₽

In conclusione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare altri consigli per affrontare nel migliore dei modi l'avventura di Game Freak. A tal proposito, ecco un metodo efficace per farmare punti exp in Leggende Pokémon Arceus.