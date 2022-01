Leggende Pokémon Arceus: come farmare velocemente punti esperienza EXP

In Leggende Pokémon Arceus accumulare quanti più punti esperienza possibili per aumentare il livello e le statistiche dei vostri Pokémon sarà un aspetto fondamentale dell'intera avventura.

Durante il gioco sono molte le azioni e le attività che vi permetteranno di guadagnare EXP, ma solamente alcune di queste possono vantare un elevato rapporto costi/benefici, soprattutto per quanto riguarda il tempo necessario per compierle. Ecco quindi una lista con le attività più remunerative in termini di EXP guadagnati. E se avete bisogno di aiuto, vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di Leggende Pokemon Arceus.

Catturate Pokémon selvatici

Questa è una delle attività più comuni e che forniscono più EXP una volta completate: ad ottenere l'esperienza non sarà solo il Pokémon leader del vostro gruppo attuale, ma anche tutti gli altri che avete in squadra. Per catturare un Pokémon selvatico dovrete combattere contro di lui oppure ricorrere alle meccaniche stealth del gioco.



Nel primo caso dovrete utilizzare uno dei Pokémon del vostro gruppo per indebolire la creatura che volete catturare: una volta che la sua barra della salute sarà diventata rossa potrete provare a catturarlo lanciando una Pokéball vuota.



Alcuni Pokémon, tuttavia, saranno troppo timidi e spaventati per lasciarsi avvicinare abbastanza da poter essere ingaggiati in combattimento. Per non farveli sfuggire dovrete quindi ricorrere all'approccio silenzioso: nascondetevi alla vista della creatura sfruttando la copertura di rocce, erba alta e oggetti speciali come le bombe fumogene, dopodiché lanciate una Poké Ball vuota per tentare di catturare la creatura in questione.

Sconfiggete i Pokémon selvatici

Oltre alla cattura vera e propria, anche sconfiggere in battaglia i Pokémon selvatici che incontrerete durante l'esplorazione vi permetterà di guadagnare buone quantità di EXP, punti che verranno suddivisi e forniti a tutti i Pokémon che faranno parte del vostro gruppo in quel momento. Alcuni mostri, naturalmente, forniranno più esperienza di altri a seconda di vari fattori tra cui il tipo di Pokémon affrontato e il suo livello.

Combattete duelli con altri allenatori

Come in ogni gioco Pokémon che si rispetti, anche in Leggende Pokémon Arceus avrete la possibilità di impegnarvi in duelli uno contro uno con altri allenatori durante la vostra avventura nel gioco. Vincendo uno scontro guadagnerete esperienza in grandi numeri, aumentando più velocemente livello e statistiche del vostro team.

Sfruttate gli oggetti

Alcuni oggetti vi permetteranno di aumentare i punti esperienza ottenuti durante il gioco, diminuendo notevolmente il tempo necessario per far crescere i vostri Pokémon. Ad esempio, le Caramelle EXP, che possono essere ottenute come ricompensa per alcune missioni secondarie del gioco, vi permetteranno di acquisire una certa quantità di EXP istantaneamente semplicemente utilizzando l’oggetto.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco di Game Freak vi rimandiamo alla recensione di Leggende Pokémon Arceus curata da Cydonia.