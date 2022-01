Leggende Pokémon Arceus: come guadagnare denaro facilmente

Come visto in tutte le precedenti iterazioni principali, anche Leggende Pokémon Arceus presenta la valuta di gioco chiamata Dollaro Pokémon, utile per sfruttare i servizi forniti dagli NPC che è possibile incontrare all'interno del Villaggio Giubilo. Ecco a tal proposito qualche dritta per accumulare denaro nella nuova avventura targata Game Freak.

Non tralasciare nessuna richiesta

Tra le attività secondarie che il gioco mette a disposizione, le spedizioni di ricerca si confermano essere una delle opzioni più redditizie: oltre al ritorno monetario, infatti assicurano beni rivendibili a un prezzo vantaggioso. Per quanto ripetitivo, quindi, soddisfare le Richieste del Professor Laven e degli altri abitanti in circolazione aiuta a mettere da parte grandi somme sul lungo termine.

Avanza nella storia principale

Nonostante l’assenza di allenatori e delle classiche palestre Pokémon, progredire in quella che è la trama di Leggende Arceus consente di accumulare un bel bottino. Inutile dire che una parte di quei soldi dovranno poi essere reinvestiti in Poké Ball e altri strumenti utili, ma rimane il fatto che la main quest del gioco porta a guadagnare un buon patrimonio.

Sfida i Pokémon Alfa

Tra i Pokémon selvatici che è possibile incontrare esplorando la regione di Hisui, ne esistono alcuni più minacciosi e forti di altri. Questi esemplari dagli occhi rossi, che si differenziano dai loro simili per dimensione e aggressività, vengono chiamati Alfa e tendono ad attaccare chiunque gli si avvicini. Affrontarne uno equivale a correre un rischio, ma le probabilità che essi rilascino oggetti molto rari (e quindi rivendibili a caro prezzo) sono piuttosto alte.

Crafta oggetti preziosi

Un altro metodo efficace per procurarsi oggetti da vendere, è quello di crearseli in totale autonomia. Una volta raccolte abbastanza ricette e ingredienti da combinare, vi basterà recarvi al più vicino banco da lavoro o sfruttare il vostro kit di creazione personale, così da ottenere strumenti il cui valore superi quello dei materiali utilizzati.

