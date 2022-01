Leggende Pokémon Arceus: come ottenere Darkrai e Shaymin

Leggende Pokémon Arceus farà il suo debutto su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022. Gli sviluppatori hanno già confermato l’esistenza di vari bonus pensati per i fan più fedeli della serie, come la possibilità di ottenere mostri rari all’interno del gioco. A tal proposito, ecco come fare vostri Darkrai e Shaymin.

Per avere la chance di catturare i due Pokémon leggendari introdotti in quarta generazione, dovrete aver giocato i più recenti esponenti della serie. Nello specifico, Darkrai potrà essere ottenuto solamente se la vostra console ospiterà un salvataggio di Pokémon Diamante Lucente o Perla Splendente. A ricevere Shaymin saranno invece i giocatori che avranno ancora un file di Pokémon Spada o Scudo. Soddisfatte queste due condizioni – una volta conclusa la trama principale dell’ultima fatica targata Game Freak – potrete intraprendere altrettanti incarichi facendo ritorno a Villaggio Giubilo e rivolgendovi all’NPC destinato alle spedizioni di ricerca. Dopo esservi messi sulle loro tracce, accettare i nuovi compiti vi porterà ad affrontare i due esemplari.

Per concludere, ricordiamo che i bonus riscattabili grazie ai file di salvataggio non si limitano alle sole creature di cui sopra, ma interessano anche altri aspetti marginali quali l’estetica del proprio alter ego digitale. A tal proposito, ecco come sbloccare il Set del Team Galassia in Leggende Pokémon Arceus. Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre trovare uno speciale dedicato alla creatura che dà il nome a Leggende Pokémon Arceus.