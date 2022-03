Leggende Pokémon Arceus: come ottenere Rotom e le sue trasformazioni

Fra le creature che è possibile incontrare esplorando l’antica Hisui, la regione che fa da sfondo al nuovo Leggende Pokémon Arceus, troviamo anche Rotom, il mostriciattolo capace di mutare in cinque forme diverse. Ecco dove si nasconde il doppio tipo Elettro/Spettro e quali sono i metodi per farlo trasformare.

L’unico modo per ottenere il cosiddetto Pokémon Plasma è quello di riuscire a catturarne la forma base, che si trova in un punto specifico delle Pendici Corona. L’area esatta, situata a sud-est dell’Arena Accogliluna, è segnalata sulla mappa di gioco con il nome di Piazza Preghiera. Purtroppo le probabilità che Rotom si mostri sono tutt’altro che elevate, sia perché ama nascondersi nelle casse presenti in zona, sia perché ha un tasso di spawn decisamente basso. Per questo motivo, nel caso ce ne fosse bisogno, ricordiamo che è possibile fare ritorno a Villaggio Giubilo per ripristinare l’area e ritentare la fortuna.

Le 5 forme di Rotom in Leggende Pokémon Arceus

Una volta catturato il Pokémon, visitando i propri Alloggi, i giocatori entrati in possesso dei seguenti articoli del giorno, saranno liberi di ottenere le varianti del piccolo Rotom.

Microonde

Lavatrice

Frigorifero

Ventilatore

Tagliaerba

Interagire con questi pezzi meccanici venduti dal mercante Jinkor, e il cui prezzo varia dai 20.000 ai 40.000 Pokédollari, farà infatti mutare Rotom istantaneamente. Ecco quali sono, nello specifico, le cinque trasformazioni di questo esemplare unico.

Rotom Calore (tipo Fuoco)

(tipo Fuoco) Rotom Lavaggio (tipo Acqua)

(tipo Acqua) Rotom Gelo (tipo Ghiaccio)

(tipo Ghiaccio) Rotom Vortice (tipo Volante)

(tipo Volante) Rotom Taglio (tipo Erba)

A proposito di mostri che cambiano forma, ecco una guida che elenca tutte le evoluzioni di Leggende Pokémon Arceus. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il codice per riscattare oggetti gratis in Leggende Pokémon Arceus, condiviso da Game Freak in occasione del Pokémon Day.