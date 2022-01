Leggende Pokémon Arceus: come ottenere tutti gli Starter

Gli starter di Leggende Pokémon Arceus sono Rowlet, Oshawott e Cyndaquil, tre mostri provenienti ognuno da diverse regione dell'universo Pokémon. Come da tradizione, potrete sceglierne uno solo da portare con voi all'inizio dell'avventura, ma il gioco vi permette di ottenere gli altri due senza effettuare scambi: ecco come fare.

Come dicevamo, al contrario degli altri giochi della serie, in Leggende Pokémon Arceus ottenere gli altri due starter sarà relativamente semplice. L'unico requisito richiesto è infatti quello di aver completato la storia principale, al termine della quale il giocatore tornerà nel Villaggio Giubilo. Per avere i Pokémon mancanti non dovrete far altor che dirigervi alla sede del Team Galassia ed entrare nell'ufficio del Professor Laven, che si complimenterà con voi per gli obiettivi raggiunti donandovi i due starter mancanti.

Esiste anche un altro modo per catturare Rowlet, Oshawott e Cyndaquil, ed è attraverso le distorsioni spazio-temporali che appariranno dopo aver finito il gioco. Le probabilità che uno dei tre mostri appaia sono piuttosto basse, ma vale sicuramente la pena di controllare per avere la chance di acchiappare qualche Pokémon in più.

Siete alle prime armi con le sfide di Hisui? Ecco alcuni trucchi per catturare facilmente i Pokémon in Leggende Pokémon Arceus. Sembra inoltre che il titolo Game Freak sia presto destinato ad espandersi, infatti dei dataminer hanno scoperto dei riferimenti ai DLC di Leggende Pokémon Arceus.