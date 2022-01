Leggende Pokémon Arceus: come riscattare codici tramite la funzione Dono Segreto

Come già visto in Pokémon Spada e Scudo e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, anche Leggende Pokémon Arceus consente ai giocatori di ricevere tanti utili oggetti e ricompense tramite la funzione Dono Misterioso, riscattando dei codici messi a disposizione da Game Freak e Nintendo.

La maggior parte dei codici, è bene specificarlo, hanno date di scadenza, pertanto è fondamentale utilizzarli il più velocemente possibile in modo così da non perdere la possibilità di ottenere gli oggetti offerti dagli sviluppatori. Al momento è possibile riscattare le prime tre ricompense (disponibili fino al 9 maggio 2022), in attesa di ulteriori novità in arrivo nel prossimo futuro:

Set Kimono Growlithe di Hisui - Tramite Internet, non c'è bisogno di codici

- Tramite Internet, non c'è bisogno di codici Maschera da Volpe - Tramite Internet, non c'è bisogno di codici

- Tramite Internet, non c'è bisogno di codici 30 Peso Ball - Bonus pre-order Nintendo eShop, codice inviato alla propria mail

Utilizzare la funzione del Dono Misterioso è semplice:

Aprite la vostra borsa Premete il tasto ZR e scorrete a destra di una schermata Cliccate sull'opzione Dono Misterioso Cliccate su 'Ottieni tramite codice/password' Immettete il codice a vostra disposizione Per i Doni che non necessitano di un codice, basta soltanto cliccare su 'Ottieni via Internet'

Seguiti questi passaggi, le ricompense saranno vostre. Ricordiamo che il Dono Misterioso sarà attivo una volta completata la missione 5 dell'avventura, che si raggiunge dopo un paio d'ore dall'inizio della partita.

Per ulteriori dettagli e consigli, ecco la guida agli Starter di Leggende Pokémon Arceus. Sapete invece quanti Leggendari ci sono in Leggende Pokémon Arceus?