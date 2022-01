Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare subito un Ponyta Shiny

Avete appena iniziato a giocare Leggende Pokémon Arceus e volete aggiungere sin da subito alla vostra collezione di mostri un bel Ponyta Shiny? Sappiate allora che esiste un metodo per catturare con certezza assoluta questa creatura nelle prime ore del gioco.

Poco dopo aver completato l'esame per entrare a far parte del Team Galassia ed esplorato un po' la mappa per catturare qualche esemplare di Pokémon, sbloccherete la possibilità di interagire con i vari abitanti del Villaggio Giubilo per accettare le Richieste, ovvero quelle che sono a tutti gli effetti le missioni secondarie di Leggende Pokémon Arceus. A questo punto potrete interagire con i vari abitanti del posto per accettare le loro richieste e ottenere in cambio una ricompensa. Uno dei personaggi che vuole affidarvi un incarico prende il nome di Yoto: si tratta di un ragazzo con i capelli castani e l'abito blu che chiede al protagonista del gioco di catturare uno strano esemplare di Ponyta.

Leggendo la descrizione della Richiesta (la numero 19, così che non possiate sbagliarvi), occorre visitare uno specifico luogo della mappa per trovare il Pokémon da catturare. Fortunatamente non sarà difficile individuare l'obiettivo, dal momento che la creatura in questione si distingue da tutte le altre per via del suo aspetto estetico: a differenza dei classici Ponyta, la versione cromatica del Pokémon vanta una criniera infuocata di colore blu e sarà molto semplice da vedere in giro per la mappa. In questo modo potrete aggiungere alla vostra collezione quello che è, con tutta probabilità, il primo Pokémon Shiny e si spera che possiate trovarne altri nel corso dell'avventura.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come catturare Cresselia in Leggende Pokémon Arceus.