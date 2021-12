Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare il set del Team Galassia

Come anticipato nel nostro articolo dedicato ai bonus riscattabili in Leggende Pokémon Arceus, gli appassionati della serie potranno ottenere un outfit ispirato al Team Galassia. In attesa del 28 gennaio 2022, data in cui l’esclusiva per Nintendo Switch vedrà la luce, scopriamo come sbloccare questo vestito unico.

Leggende Pokémon: Arceus permetterà di personalizzare il proprio stile con vari elementi di natura estetica quali maschere, accessori e altri capi d’abbigliamento. Il costume ispirato al Team Galassia potrà essere ottenuto durante le fasi iniziali del gioco, a patto però di aver acquistato Pokémon Diamante Lucente o Perla Splendente. Ecco i requisiti e le azioni indispensabili per fare vostro questo vestito.

I giocatori dovranno avere un file di salvataggio di almeno una versione dei remake usciti per Nintendo Switch.

di almeno una versione dei remake usciti per Nintendo Switch. Bisognerà avanzare all’interno del gioco fino al punto in cui si entrerà ufficialmente nel Team Galassia. Stando alle dichiarazioni della Grande N, non ci vorrà più di un’ora.

fino al punto in cui si entrerà ufficialmente nel Team Galassia. Stando alle dichiarazioni della Grande N, non ci vorrà più di un’ora. Una volta raggiunto il Villaggio Giubilo, base operativa dell’intera avventura, basterà recarsi alla Sartoria per ottenere in dono il completo.

