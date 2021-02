Leggende Pokémon Arceus: facciamo la conoscenza degli Starter e della creatura Leggendaria

L'annuncio di Leggende Pokémon Arceus si è senza dubbio rivelato il momento più emozionante del Pokémon Presents andato in onda nella giornata di ieri 26 febbraio. Si tratta di un videogioco del tutto nuovo, che accompagnerà gli allenatori in una Sinnoh dei tempi andati per vivere delle avventure inedite.

Leggende Pokémon Arceus renderà omaggio ai precedenti titoli della serie e al tempo stesso introdurrà nuovi elementi RPG e d'azione. Gli allenatori potranno osservare i Pokémon per apprendere i loro comportamenti, avvicinarsi di soppiatto e lanciare una Poké Ball molto diversa da quella che conoscevano. Potranno anche lasciare che i propri Pokémon lottino con quelli selvatici, lanciando la loro Poké Ball nelle vicinanze e poi scegliendo le mosse tra quelle che conosce.

La storia si svolgerà in un'epoca lontana, quando ancora nessuno immaginava che si potesse diventare Allenatori di Pokémon o che potesse esistere una Lega Pokémon. La regione di Sinnoh è differente da quella che potranno visitare nuovamente in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, e anche il trio di Pokémon starter è piuttosto insolito, essendo formato da mostriciattoli provenienti da tre regioni differenti e arrivati a Sinnoh assieme ad un Professore Pokémon. La storia inoltre ruoterà attorno al Pokémon Leggendario Arceus, che secondo alcuni avrebbe dato forma all'universo.

Pokémon Starter

Rowlet

"Rowlet è un Pokémon della regione di Alola. Di giorno accumula energia tramite fotosintesi per poi passare all'azione di notte. Si avvicina ai nemici ignari planando su di loro senza produrre il minimo rumore e li tempesta di poderosi calci".

Categoria: Pokémon Aliderba

Tipo: Erba/Volante

Altezza: 0,3 m

Peso: 1,5 kg

Cyndaquil

"Cyndaquil è un Pokémon della regione di Johto. È timido: spesso se ne sta appallottolato. Se viene spaventato, le fiamme sul suo dorso bruciano ardentemente. Se è attaccato, si difende infuocando il dorso".

Categoria: Pokémon Fuocotopo​

Tipo: Fuoco

Altezza: 0,5 m

Peso: 7,9 kg

Oshawott

"Oshawott è un Pokémon della regione di Unima. Combatte con la conchiglia che ha sul ventre. Contrattacca prontamente dopo aver parato l'attacco avversario. Non usa la conchiglia del suo ventre solo durante la lotta, ma anche per tagliare a metà le bacche".

Categoria: Pokémon Lontra

Tipo: Acqua

Altezza: 0,5 m

Peso: 5,9 kg

Pokémon Leggendario

Arceus

"È il Pokémon conosciuto come Arceus a custodire la chiave di questa storia. Si dice che Arceus abbia dato forma all'universo. Ma qual è la connessione tra questo potentissimo Pokémon e la tua avventura?".

Categoria: Pokémon Primevo

Tipo: Normale

Altezza: 3,2 m

Peso: 320,0 kg

Leggende Pokémon Arceus, ricordiamo, è atteso esclusivamente su Nintendo Switch nel 2022.