Leggende Pokémon Arceus, conto alla rovescia: i Pokémon giganti conquistano il pubblico

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della nuova esclusiva per Nintendo Switch, ma purtroppo alcune copie di Leggende Pokémon: Arceus sono finite nelle mani dei leaker, che hanno addirittura già presentato il titolo in dirette streaming organizzate su Youtube e Twitch.

Sono dunque molti i dettagli sul gioco che stanno trapelando nel corso di queste ore, tra creature inedite e caratteristiche di gameplay. A queste ultime, si aggiungono ora diverse segnalazioni relative ad una tematica piuttosto particolare: le dimensioni dei Pokémon! Pare infatti che in Leggende Pokémon: Arceus, Game Freak abbia impostato un parametro che assegna a ciascuna creatura dimensioni comprese tra da 0 e 255.

Tale valore influisce direttamente sull'aspetto dei Pocket Monster che gli Allenatori possono incontrare in Leggende Pokémon: Arceus. Una caratteristica che sta a quanto pare conquistando i videogiocatori già in possesso del titolo, che stanno inondando i social network con screenshot raffiguranti creature gigantesche, come potete verificare in calce a questa news. Si tratta ad ogni modo di un elemento di gameplay parzialmente anticipato dalla stessa Game Freak. Nel comunicare l'esistenza dei Pokémon Alfa, infatti, la software house aveva confermato che tali esemplari di Pocket Monster avrebbero vantato dimensioni più grandi rispetto ai compagni della stessa specie.



Per saperne di più, non resta che attendere il lancio di Leggende Pokémon: Arceus e il debutto della regione di Hisui.