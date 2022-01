Leggende Pokémon Arceus convince la critica: i voti sono più che positivi

Come avrete notato leggendo la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus, l'embargo sulle valutazioni dell'esclusiva Nintendo Switch è ufficialmente scaduto e tutte le principali testate internazionali hanno pubblicato i loro articoli con tanto di voto.

Attualmente, sembrerebbe che l'accoglienza da parte della critica sia stata più che positiva e a dimostrarlo è lo stesso Metacritic, il portale che funge da raccoglitore di tutte le valutazioni. Mentre vi stiamo scrivendo, il sito vanta la presenza di ben 35 recensioni con una media di 86 punti su 100, indice dell'apprezzamento del titolo da parte di chi ha potuto analizzarlo a fondo.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati al titolo Game Freak da parte delle principali testate internazionali:

Comicbook.com - 100/100

Telegraph - 100/100

God is a Geek - 95/100

Areajugones - 92/100

GamesRadar - 90/100

IGN Portugal - 90/100

Game Informer - 88/100

Power Unlimited - 82/100

VG247 - 80/100

Digital Trends - 70/100

Come potete vedere, la quasi totalità delle valutazioni è superiore all'otto e sono pochissimi i voti più bassi. Pare inoltre che alcune testate abbiano deciso di non dare un voto al gioco in attesa di provarlo meglio ed è probabile che le loro valutazioni possano incidere in maniera più o meno decisa sul Metascore nei prossimi giorni.

In attesa di scoprire quali saranno i voti dei giocatori nel fine settimana, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video gameplay con le evoluzioni di Dartrix, Quilava e Dewott.