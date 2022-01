Leggende Pokémon Arceus: cosa sono e come funzionano i Campi Base

Leggende Pokémon Arceus sperimenta diverse nuove soluzioni di gioco, eliminando alcuni elementi caratteristici della serie ed introducendone di nuovi, come potete scoprire nella nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus.

Una delle meccaniche introdotte per la prima volta dal nuovo titolo di Game Freak è quella dei Campi Base: si tratta di piccoli accampamenti o avamposti sparsi per tutto il mondo di gioco che vi permettono di riposare ed eseguire una serie di azioni utili durante l'esplorazione e la caccia ai Pokémon, senza essere costretti a ritornare ogni volta alla città principale di Hisui.

Cosa fare ai Campi Base

In primo luogo potrete, recuperando così la salute persa durante gli ultimi combattimenti. Nel caso in cui vi troviate in difficoltà durante uno scontro, ad esempio, potrete decidere di abbandonare la lotta e riposare ad uno dei Campi Base più vicini, così da salvare i vostri Pokémon e riprendere in tempi brevi l'avventura.

I Campi Base permettono inoltre di far avanzare velocemente l'orario della giornata, in modo da saltare direttamente dalla mattina al pomeriggio alla notte, senza attendere la naturale evoluzione del ciclo giorno-notte del gioco. Grazie a questa opzione potrete esplorare le stesse zone della mappa in orari differenti, cosa che vi permetterà di assistere ad eventi particolari e incontrare creature speciali che si possono trovare solamente in specifici momenti della giornata.

Infine, ai Campi Base potrete anche dedicarvi alle attività di crafting interagendo con i tavoli da lavoro. In questo modo potrete fare scorta di oggetti utili come Poké Ball oppure oggetti curativi senza dover tornare alla città. Per ottenere nuove ricette e sbloccare così la possibilità di creare nuovi oggetti vi basterà acquistarle oppure progredire all'interno della storia principale.

Se non avete ancora deciso con quale Pokémon iniziare la vostra avventura nel gioco, vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra guida agli starter di Leggende Pokémon Arceus.