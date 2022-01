Leggende Pokemon Arceus: Dartrix, Quilava e Dewott si evolvono nel nuovo video gameplay

Mentre in rete si dibatte sulle dimensioni gigantesche dei Pokemon leak di Leggende Pokemon Arceus, gli sviluppatori di Game Freak ci riportano nella regione di Hisui per mostrare le evoluzioni di Dartrix, Quilava e Dewott con il nuovo video gameplay dell'attesissima esclusiva Nintendo Switch.

Il nuovo trailer confezionato dalla software house nipponica esorta tutti gli Allenatori in erba a prepararsi a dovere prima di intraprendere il viaggio nella Sinnoh del passato, proprio in funzione della presenza di creature che, come Dartrix, Quilava e Dewott, saranno particolarmente difficili da catturare una volta giunti alla loro evoluzione finale.

Per riuscire nell'impresa di ricostruire il primissimo Pokedex di questa regione, gli utenti dovranno perciò fare appello a tutto il loro coraggio e, ovviamente, all'incrollabile curiosità che accomuna tutti gli studiosi di Pokemon selvatici.

L'impianto ludico di Leggende Pokemon Arceus sarà foriero di sorprese per tutti gli appassionati vecchi e nuovi della serie, con tante missioni da affrontare e ricerche da effettuare sul campo per completare la rosa di Incarichi e Richieste affidateci dai PNG del Villaggio Giubilo.

Mentre aspettiamo il lancio della nuova esclusiva Switch, previsto per il 28 gennaio, vi lasciamo in compagnia di questo ultimo video gameplay e, qualora ve la foste persa, di questo speciale su Leggende Pokemon Arceus e il nuovo inizio a Hisui.