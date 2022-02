Leggende Pokemon Arceus: i dataminer hanno trovato una stanza misteriosa

Sebene siano trascorsi ormai parecchi giorni dall'arrivo sugli scaffali di Leggende Pokemon Arceus, i dataminer stanno continuando ad individuare tra i file dell'esclusiva Nintendo Switch una serie di contenuti molto interessanti.

Dopo aver confermato i riferimenti alle possibili espansioni di Leggende Pokémon Arceus, i dataminer hanno scovato nel codice una stanza molto particolare. Sebbene il gioco sia ambientato nella Sinnoh del passato, questa stanza sembra essere la cameretta del protagonista nel presente con tanto di Nintendo Switch in edizione limitata. Sebbene i dataminer non abbiano saputo spiegare i motivi dell'assenza di questo contenuto nella versione finale del gioco, i fan potrebbero aver scoperto di cosa si tratta. Secondo la teoria più diffusa tra gli appassionati, il gioco avrebbe dovuto includere un prologo durante il quale il nostro protagonista si sarebbe trovato a viaggiare indietro nel tempo per poi ritrovarsi di fronte al professor Laven nel passato. Insomma, se ciò fosse vero, si tratterebbe di un contenuto tagliato che doveva far parte delle primissime fasi di gioco.

