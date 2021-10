Leggende Pokémon Arceus, nuovi dettagli: l'esclusiva Switch non è open world!

Osservando gli ultimi filmati emersi su Leggende Pokémon Arceus è possibile notare alcuni dettagli importanti relativi al mondo di gioco, a partire dalla conferma sul mancato approccio open world. Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.

Come sottolineato dal recente filmato in salsa horror di Leggende Pokémon Arceus, l'epopea da vivere insieme agli Allenatori della Sinnoh del passato si caratterizzerà per la presenza di diverse macro-aree in stile Monster Hunter, a loro volta suddivise in biomi e aree piene di attività da svolgere.

Pur senza prevedere una grande mappa a mondo aperto, Pokémon Arceus darà quindi modo ai patiti della serie di visitare liberamente ogni ambientazione. Ciascuna macro-area sarà interconnessa alle altre e potrà essere esplorata dall'hub centrale del Villaggio di Jublife. L'assenza di una struttura open world, di conseguenza, non dovrebbe limitare le capacità del nostro alter-ego, specie in funzione delle tante occasioni di esplorazione offerte dagli abitanti del Villaggio di Jublife con le loro missioni d'ispezione della regione di Hisui.

Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.