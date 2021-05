Leggende Pokémon: Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente hanno una data d'uscita

Nel corso del primo pomeriggio è arrivata come un fulmine a ciel sereno da parte di The Pokemon Company la notizia riguardante la data d'uscita ufficiale dei prossimi titoli dedicati alle creature tascabili, ovvero Leggende Pokémon: Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente.

Stando al comunicato di The Pokemon Company, i giocatori potranno mettere le mani sulla nuova iterazione della serie a partire dal prossimo 28 gennaio 2022, mettendo così a tacere le voci di corridoio che circolano da qualche settimana e secondo le quali il nuovo capitolo potrebbe subire dei ritardi. Chi è in attesa dei remake di Pokémon Diamante e Perla, invece, potrà rivivere l'avventura il prossimo 19 novembre 2021.

Al momento non si conoscono i dettagli specifici sul lancio dei due giochi e non è stata ancora pubblicata l'immagine di copertina dei tre prodotti oltre ad un elenco dei bonus che si potranno ottenere tramite il preorder. In ogni caso vi ricordiamo che ognuno dei giochi in questione arriverà sia in formato fisico che digitale in esclusiva su Nintendo Switch.

Sapevate che, stando ad un vecchio leak, il combat system di Leggende Pokémon: Arceus potrebbe avere delle caratteristiche simili all'ATB di Final Fantasy?