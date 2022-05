Leggende Pokemon Arceus e Diamante e Perla fanno volare The Pokemon Company

The Pokemon Company ha annunciato risultati finanziari da record per l'ultimo anno fiscale, durante gli ultimi dodici mesi, la compagnia ha registrato vendite per 1.6 miliardi di dollari (¥204 billion ) e profitti netti per 322 milioni di dollari (¥41 billion), numeri che testimoniano l'ottimo stato di salute del franchise.

Come sottolineato dall'analista indipendente Serkan Toto, si tratta di un anno da record per la compagnia, con profitti netti cresciti del 123% su base annua. Questo risultato è merito del successo di giochi come New Pokemon Snap, Pokemon Diamante e Perla e Leggende Pokemon Arceus.

Leggende Pokemon Arceus ha venduto oltre 12 milioni di copie mentre i remake di Diamante e Perla hanno raggiunto quota sei milioni nella prima settimana per un totale di oltre 14 milioni mentre New Pokemon Snap ha superato le due milioni di unità distribuite. In totale nell'ultimo anno sono stati venduti 35 milioni di giochi Pokemon compresi giochi di catalogo come Pokemon Spada e Scudo e Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.

Particolarmente interessanti i numeri di Leggende Pokemon Arceus, raggiunti con una sola versione in commercio al contrario di altri giochi Pokemon che come sappiamo escono sempre in "doppia versione" con un potenziale di vendita maggiore rispetto ad un singolo titolo.