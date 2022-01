Leggende Pokémon Arceus più difficile del previsto? Il parere di Famitsu

Storicamente i giochi della serie Pokémon non sono visti dagli appassionati come avventure particolarmente impegnative, in particolare le iterazioni più recenti che hanno introdotto nelle meccaniche di gioco alcune semplificazioni volte a venire incontro al più vasto pubblico possibile. Sarà così anche per Leggende Pokémon Arceus?

Stando ai primi commenti che provengono dal Giappone, la situazione del nuovo gioco sembrerebbe essere un po' diversa rispetto ai più recenti predecessori. La nota rivista Famitsu, infatti, ha già riportato le prime impressioni sulla versione definitiva della nuova opera firmata Game Freak, soffermandosi anche sul primo impatto generale trasmesso dalla produzione.

"Si può dire che questo gioco è completamente diverso dai precedenti. La prima cosa che mi ha colpito quando ho iniziato a giocare è stata l'esilarante sensazione trasmessa dalla possibilità di potersi muovere in totale libertà attraverso un vasto campo. Sembra grandioso poter volare liberamente in cielo, ed è divertente osservare quanto piccoli siano i Pokémon sotto di noi", afferma il giornalista di Famitsu alle prese con il titolo, ma è la descrizione di una particolare boss fight contro Kleavor, un nuovo Pokémon nonché evoluzione inedita di Scyther, ad attirare l'attenzione.

Famitsu descrive infatti lo scontro con la creatura come "sorprendentemente difficile per essere un gioco Pokémon", pur senza rivelarsi estremamente complessa. Che dunque Leggende Pokémon Arceus possa per davvero offrire battaglie molto più complicate da affrontare rispetto al passato?

In attesa di scoprirlo vi ricordiamo che è disponibile il preload di Leggende Pokémon Arceus, così da poterlo scaricare in anticipo ed essere subito pronti ad avviarlo il prossimo 28 gennaio. Occhio inoltre ai leak del Pokédex di Leggende Pokémon Arceus: in rete si sono infatti già diffuse numerose informazioni relative ai contenuti del titolo prodotto da Nintendo.