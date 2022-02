Leggende Pokémon Arceus, ora disponibile l'update 1.0.2: ecco cosa cambia

Mentre il titolo continua a macinare numeri record e diviene disponibile l'analisi di Leggende Pokémon: Arceus di Digital Foundry, il team di Game Freak ha pubblicato un nuovo aggiornamento.

Con la patch 1.0.2 ora disponibile, tutte le Reclute impegnate nella regione di Hisui possono procedere con il download dell'update su Nintendo Switch. Con quest'ultimo, l'esclusiva Nintendo accoglie alcuni importanti modifiche, tra le quali possiamo segnalare la correzione del bug di Leggende Pokémon: Arceus relativo a Cherrim, Pokémon inspiegabilmente complesso da catturare.

Ulteriori malfunzionamenti dell'avventura hanno trovato correzione con la patch 1.0.2. In particolare, Game Freak è intervenuta su di un bug che impediva in certe condizioni la prosecuzione della missione principale di Leggende Pokémon: Arceus. Risolto anche un bug responsabile del freeze della schermata, oltre ad un bug che causava la doppia apparizione di una creatura che avrebbe invece dovuto palesarsi solamente una volta.



La patch 1.0.2 rappresenta il secondo aggiornamento disponibile per Leggende Pokémon: Arceus, dopo il primo update pubblicato in occasione del Day One dell'esclusiva Nintendo. In attesa di ulteriori dettagli sul supporto post lancio, ricordiamo che di recente alcuni rumor hanno suggerito la possibile esistenza di un DLC di Leggende Pokémon: Arceus in arrivo ad aprile 2022. Per il momento, tuttavia, non è giunta alcuna conferma da parte di Game Freak.