Leggende Pokémon Arceus, DLC ad aprile? Parla noto insider

A diversi mesi dal lancio dei due titoli, Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno visto espandersi i propri universi, grazie alla pubblicazione di due grandi espansioni dedicate.

Ora, sembra che anche Leggende Pokémon: Arceus potrebbe essere protagonista di un percorso simile, con un DLC che sarebbe addirittura già in lavorazione. Per il momento stiamo però parlando di una semplice indiscrezione, non confermata da alcun annuncio ufficiale da parte di Game Freak. A diffondere il rumor è invece l'insider attivo in rete come "Riddler Khu", che ha più volte anticipato in maniera corretta caratteristiche di Leggende Pokémon: Arceus.

Stando a quanto riportato, il contenuto aggiuntivo sarebbe addirittura destinato a vedere la luce già nel corso del mese di aprile 2022. A soli tre mesi di distanza dall'uscita di Leggende Pokémon: Arceus, gli esploratori della regione di Hisui potrebbero dunque ritrovarsi ad avere a che fare con la pubblicazione di un DLC. Nel diffondere tale rumor, Riddler Khu ha accompagnato il suo messaggio alle immagini raffiguranti due personaggi dell'immaginario Game Freak: Barry, padre del rivale del protagonista in Pokémon Diamante e Pokémon Perla, e il detective Looker, più volte apparso nella saga videoludica.



In attesa di scoprire se tale previsione si rivelerà effettivamente corretta, Leggende Pokémon: Arceus spopola in Gran Bretagna, con vendite record.