Leggende Pokémon Arceus domina ancora le classifiche: grande successo in UK

Come prevedibile, Leggende Pokémon Arceus si sta rivelando un grandissimo successo a livello internazionale. Dopo che Leggende Pokémon Arceus ha venduto altre 359000 copie in Giappone, adesso anche dal mercato del Regno Unito arrivano dati molto importanti per l'ultima produzione firmata Game Freak.

Per la terza settimana consecutiva, infatti, l'esclusiva per Nintendo Switch è in vetta alla classifica dei giochi più venduti in UK, almeno per quanto riguarda la distribuzione fisica. Nonostante un calo pari al 45% delle vendite retail rispetto ai sette giorni precedenti, il titolo Nintendo continua a dominare la scena ed è altamente probabile che continuerà a registrare grandi numeri anche nelle settimane a venire, non solo sul suolo britannico.

Il resto della Top 10, quantomeno la prima metà, resta di fatto invariata: in seconda, terza, quarta e quinta posizione troviamo ancora una volta rispettivamente Dying Light 2, FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons. Ecco di seguito la classifica UK completa:

Leggende Pokémon Arceus Dying Light 2 FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Grand Theft Auto Trilogy: Definitive Edition Mario Party Superstars Minecraft (versione Switch) Ring Fit Adventure Call of Duty Vanguard

Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus vi spiega nel dettaglio tutte le qualità, ma anche i limiti, della più recente avventura a tema Pokémon distribuita da Nintendo.