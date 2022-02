Leggende Pokemon Arceus domina in UK, Dying Light 2 sbanca su Steam

Steam Top Sellers Last Week



- Dying Light 2 and Lost Ark take up 8 out of 10 places



1. Dying Light 2

2. Lost Ark Platinum

3. Lost Ark Bronze

4. Lost Ark Gold

5. Elden Ring

6. Lost Ark Silver

7. Total War: Warhammer III

8. Dying Light 2

9. Lost Ark Vanquisher

10. Dying Light 2 pic.twitter.com/nkDdO7JiLi