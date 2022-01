Leggende Pokémon Arceus: il fascino dell'avventura nel nuovo spot italiano

Leggende Pokémon Arceus è sempre più vicino al suo debutto su Nintendo Switch, atteso per il prossimo 28 gennaio 2022. Con l'uscita ormai imminente, Nintendo sta già pubblicizzando in maniera consistente la sua attesa produzione a tema Pokémon con diversi nuovi trailer e video pubblicitari in tutto il mondo.

Abbiamo già visto ad esempio un altro spot sulla regione di Hisui in Leggende Pokémon Arceus, dandoci un assaggio delle creature che incontreremo e degli scenari che potremo esplorare, tra vulcani e pianure. Arriva adesso un ulteriore spot pubblicitario tutto italiano che ci permette di avere un fugace assaggio di ciò che il nuovo titolo sviluppato da Game Freak offrirà agli appassionati. Il filmato parte con un giocatore che, passando davanti a un negozio d'antichità, viene subito attirato dalla Poké Ball del passato poggiata su un tavolo accanto ad alcune mappe della regione di Hisui, partendo così all'avventura.

Seguono così rapide sequenze di gameplay che mostrano ai giocatori cosa sarà possibile fare nel particolare spin-off ideato da Game Freak e Nintendo, in arrivo a fine gennaio su Switch. La curiosità nei confronti del titolo è tale che in tempi recenti si sono moltiplicate le voci di corridoio relative ai contenuti del gioco: basti leggere ad esempio gli ultimi rumor su boss fight e forme di Hisui in Leggende Pokémon Arceus per fantasticare su quali possibili sorprese si potranno trovare nella nuova esperienza targata Pokémon.