Leggende Pokemon Arceus: Game Freak rivoluziona la serie, cosa ne pensa Cydonia

Con Leggende Leggende Pokemon Arceus, Game Freak vuole esplorare nuovi orizzonti per il suo celebre franchise. Il risultato? Interessante ma non perfetto, purtroppo, come constatato dal buon Cydonia dopo essersi cimentato nelle sfide offerte dalla Sinnoh del passato.

Le ore trascorse facendo la spola tra Villaggio Giubilo e le regioni più misteriose di Hisui ci restituiscono l'immagine di un progetto che abbraccia alla perfezione la visione delineata in questi mesi da Game Freak, ovvero quella di un'esperienza destinata a esplorare una "nuova frontiera" per la serie.

La marcia degli aspiranti Allenatori verso Monte Corona, non a caso, è costellata di sorprese tanto nelle dinamiche di gameplay quanto nella progressione delle attività. L'impegno profuso dagli sviluppatori giapponesi si traduce così in un prodotto audace e "sperimentale", inteso nella sua accezione positiva. Arceus porta quindi una vera e propria ventata di freschezza in questa ormai storica IP, e questo al netto di alcune problematiche legate, ad esempio, alla profondità del sistema di combattimento o alla qualità generale di un comparto grafico a dir poco datato.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Leggende Pokemon Arceus a firma di Cydonia, ma prima vi ricordiamo che l'attesa esclusiva Nintendo Switch è prevista al lancio per la giornata di venerdì 28 gennaio.