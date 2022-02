Leggende Pokémon Arceus: un nuovo glitch potrebbe rivoluzionare le speedrun

I giochi Pokémon vengono spesso giocati anche dagli speedrunner, che provano a terminarli nel più breve tempo possibile sfruttando bug e glitch di ogni tipo. Una di queste falle, scoperta di recente, potrebbe avere un impatto notevole sulle corse contro il tempo di Leggende Pokémon Arceus.

Il glitch in questione riguarda una delle poche creature che si possono cavalcare in giro per la regione di Hisui, ovvero Basculegion. Normalmente, infatti, questo Pokémon permette al giovane allenatore di attraversare specchi d'acqua senza affogare, ma sembrerebbe che gli utenti abbiano scoperto un modo per prendere il volo in sella alla creatura. Al momento non è ancora ben chiaro quali siano gli step da seguire per attivare il glitch, ma una volta riusciti nell'impresa è possibile spostarsi liberamente in giro per il mondo di gioco e velocizzare in maniera notevole le speedrun. Non escludiamo quindi che nei prossimi giorni verranno forniti maggiori indizi sui passaggi da seguire per iniziare a volare su Basculegion.

Nel frattempo vi ricordiamo che proprio questa sera è stato confermato che la patch 1.2 di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente blocca i mostri clonati, impedendo ai giocatori di utilizzarli negli scambi online.