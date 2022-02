Leggende Pokemon Arceus: Growlithe di Hisui e 20 Piuma Ball gratis da GameStop

A partire dal 4 marzo, GameStop e The Pokemon Company regalano una serie di bonus a tutti i giocatori di Leggende Pokemon Arceus che visiteranno i negozi GS o il sito ufficiale della catena. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

GameStop regala i codice per scaricare Growlithe di Hisui e 20 Piuma Ball, vi basterà visitare il sito del rivenditore oppure uno dei negozi che partecipano all'iniziativa dal 4 marzo. Growlithe di Hisui sarà di Livello 26 (per festeggiare il ventiseiesimo anniversario di Pokemon), le Piuma Ball invece sono utili per catturare Pokemon da una distanza di sicurezza e per catturare le creature volanti. Una volta ottenuto il codice da GameStop potrete riscattarlo seguendo queste istruzioni:



Avviare Leggende Pokémon Arceus

Premere il pulsante Su per aprire il menu, scorrere con ZL o ZR fino alla schermata Funzioni di comunicazione e poi selezionre Dono Segreto

Selezionre Tramite codice seriale/password

Inserire il codice

Attendere mentre avviene il trasferimento del tuo dono

Assicurarsi di salvare il gioco

, la promozione termina il 4 aprile 2022, per ricevere i codici non è necessario effettuare alcun acquisto da GameStop, la disponibilità degli stessi è soggetta ad esaurimento, dunque vi consigliamo di affrettarvi per essere sicuri di ottenere un codice.