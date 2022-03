Leggende Pokémon Arceus: guida all'amicizia, a cosa serve e come si aumenta

Fin dal suo debutto, avvenuto nei giochi Pokémon di sesta generazione, la meccanica dell’Amicizia ha continuato a migliorare diventando parte integrante delle esperienze targate Game Freak. Tale feature, che riveste un ruolo fondamentale in specifiche evoluzioni, è presente anche nel nuovo Leggende Pokémon: Arceus, ma come funziona esattamente?

Una volta portata a termine la missione numero 28, i giocatori possono fare ritorno da Negishi (Villaggio Giubilo) in cerca di un parere sul rapporto coi propri Pokémon. Ogni giudizio espresso dall’NPC – che ricordiamo trovarsi nella zona chiamata Pascolo – equivale a un diverso valore di Amicizia che va dallo 0 al 255. Nello specifico, ecco a cosa corrispondono le linee di dialogo di Negishi.

Amicizia compresa tra 0 e 59 : Non sembra ancora abituato a stare con te. Forse vi siete appena incontrati?

: Non sembra ancora abituato a stare con te. Forse vi siete appena incontrati? Amicizia compresa tra 50 e 89 : Sento che siete sulla buona strada per stringere una bella amicizia!

: Sento che siete sulla buona strada per stringere una bella amicizia! Amicizia compresa tra 100 e 149 : La vostra sì che è una bella amicizia! Ma sento che avete ancora strada da fare!

: La vostra sì che è una bella amicizia! Ma sento che avete ancora strada da fare! Amicizia compresa tra 150 e 199 : Siete davvero ottimi amici! Si vede che state proprio bene assieme!

: Siete davvero ottimi amici! Si vede che state proprio bene assieme! Amicizia compresa tra 200 e 254 : L’amicizia che vi lega è incredibilmente solida!

: L’amicizia che vi lega è incredibilmente solida! Amicizia a 255: Oooh! La vostra amicizia non teme confronti! Quando siete insieme, siete felici, è evidente!

Come si aumenta l'amicizia in Leggende Pokémon Arceus?

Durante l’esplorazione di Hisui, l’antica regione che fa da sfondo all’esclusiva per Nintendo Switch, i giocatori possono contare su varie attività utili a rafforzare il legame coi propri partner. A tal proposito, ecco quali sono i metodi più efficaci per aumentare l’Amicizia che vi lega a ognuno dei Pokémon catturati.

Combattere insieme : vincere una battaglia, così come ottenere livelli tramite il guadagno di punti EXP, accresce l’Amicizia che vi lega ai mostri in uso.

: vincere una battaglia, così come ottenere livelli tramite il guadagno di punti EXP, accresce l’Amicizia che vi lega ai mostri in uso. Raccogliere oggetti: impiegare i vostri Pokémon durante l’esplorazione, così da ricavare materiali dall’ambiente circostante, aumenta l’affinità che vi lega a loro.

In conclusione, nel caso foste curiosi di conoscere quali Pokémon si evolvono via Amicizia, ecco la nostra guida definitiva alle evoluzioni di Leggende Pokémon Arceus. Inoltre, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche i nuovi codici per riscattare Ultra Ball e Caramelle Rare in Leggende Pokémon Arceus.